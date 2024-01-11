الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2024 حسب بيان البحوث الفلكية والإجازات الرسمية في العام الحالي

الاضحية
الاضحية

موعد عيد الأضحى 2024 حسب بيان معهد  البحوث الفلكية،  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد عيد الأضحى 2024 حسب بيان البحوث الفلكية

أعلن معهد الأبحاث الفلكية عن موعد عيد الأضحى المبارك بعد الاطلاع والتأكد من الموعد الصحيح له وذلك فأن عيد الأضحى المبارك حسب ما نشره معهد الأبحاث الفلكية سوف يوافق التقويم الميلادي يوم الأربعاء 17 يونيو 2024، ويستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، لمدة أربعة أيام، ويحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام، وفقًا لقانون العمل المصري

تعرف على الإجازات الرسمية في عام 2024 في مصر

كانت الصفحة الخاصة لمجلس الوزراء المصري على الفيسبوك قد أعلن في وقت سابق جدول العطلات الرسمية للعام 2024 لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص وكان على النحو التالي:

بعد احتفالات الميلاد.. تعرف على موعد عيد الغطاس المجيد في يناير 2024

عيد الميلاد المجيد : يوم 7 يناير 2024

ثورة 25 يناير: يوم الخميس 25 يناير 2024

عيد الفطر المبارك: في يوم يوم الأربعاء 10 أبريل 2024

اجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل 2024

عيد تحرير سيناء : في يوم الخميس 25 أبريل 2024

عيد العمال : يوم الأربعاء 1 مايو 2024 

عيد الفصح القبطي : يوم الأحد 5 مايو 2024

وقفة عرفات : يوم السبت 15 يونيو 2024 

عيد الأضحى المبارك : يوم الأحد 16 يونيو 2024 

يوم الإثنين 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك

يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو

يوم الأحد 7 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة

يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 عيد المولد النبوي الشريف

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة

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