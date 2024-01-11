الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير

الإجازات
الإجازات

بدأ العام الجديد وبدأت معه سلسلة جديدة من الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير التي ينتظرها العاملون في مختلف القطاعات العام والخاص وقطاع الأعمال وغيرهم، والتي تأتي ومعها العطلات الأسبوعية كي يستثمرها العاملون بما يطيب لهم.

الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير

نوضح في التقرير التالي الإجازات الرسمية المنتظرة خلال عام 2024 والتي منها اجازة جديدة في شهر يناير الجاري والباقي المتوزع على شهور السنة بخلاف العطلات الاسبوعية من كل شهر.

الإجازات الرسمية 2024 

في يناير الجاري يمكن للعاملون انتظار الإجازة الرسمية لذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية والتي يحين موعدها الخميس 25 يناير 2024 ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من مجلس الوزراء لإعلان أنها اجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة القطاعات. 

العطلات الرسمية المتبقية في يناير 2024 

  • الجمعة  12/1/2024
  • السبت 13/1/2024
  • الجمعة 19/1/2024
  • السبت 20/1/2024
  • الجمعة 26/1/2024
  • السبت 27/1/2024

موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

الإجازات الرسمية خلال عام 2024 

تبدأ أولى الإجازات الرسمية بعيد الفطر المبارك الذي يحين موعده فلكيًا الأربعاء 10  أبريل 2024

 والخميس 11 أبريل  2024 

ثم الجمعة 13 أبريل 2024. 

الخميس 25 أبريل 2024 

ذكرى عيد تحرير سيناء 

الأربعاء 1 مايو 2024 

عيد العمال 

الاثنين 6 مايو 2024 

شم النسيم 

السبت 15 يونيو 2024 

وفقة عرفة 

الاحد 16 يونيو 2024 

أول أيام عيد الاضحى المبارك 

الاثنين 17 يونيو 2024 

ثاني ايام عيد الاضحى المبارك 

الثلاثاء 18 يونيو 2024 

ثالث ايام عيد الاضحى المبارك 

 الاحد  30 يونيو 2024 

ذكرى ثورة 30 يونيو 

الاثنين 8 يوليو 2024 

رأس السنة الهجرية 

الثلاثاء 23 يوليو 2024 

ذكرى ثورة 23 يوليو 

الاثنين 16 سبتمبر 2024 

المولد النبوي الشريف 

 الاحد  6 أكتوبر 2024 

ذكرى نصر اكتوبر 6 اكتوبر

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لمدة أسبوعين.. موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

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مدير تعليم المنوفية يصدر قرارًا إداريًا بإلغاء إجازة السبت المقبل

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