الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير
بدأ العام الجديد وبدأت معه سلسلة جديدة من الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير التي ينتظرها العاملون في مختلف القطاعات العام والخاص وقطاع الأعمال وغيرهم، والتي تأتي ومعها العطلات الأسبوعية كي يستثمرها العاملون بما يطيب لهم.
الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير
نوضح في التقرير التالي الإجازات الرسمية المنتظرة خلال عام 2024 والتي منها اجازة جديدة في شهر يناير الجاري والباقي المتوزع على شهور السنة بخلاف العطلات الاسبوعية من كل شهر.
الإجازات الرسمية 2024
في يناير الجاري يمكن للعاملون انتظار الإجازة الرسمية لذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية والتي يحين موعدها الخميس 25 يناير 2024 ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من مجلس الوزراء لإعلان أنها اجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة القطاعات.
العطلات الرسمية المتبقية في يناير 2024
- الجمعة 12/1/2024
- السبت 13/1/2024
- الجمعة 19/1/2024
- السبت 20/1/2024
- الجمعة 26/1/2024
- السبت 27/1/2024
الإجازات الرسمية خلال عام 2024
تبدأ أولى الإجازات الرسمية بعيد الفطر المبارك الذي يحين موعده فلكيًا الأربعاء 10 أبريل 2024
والخميس 11 أبريل 2024
ثم الجمعة 13 أبريل 2024.
الخميس 25 أبريل 2024
ذكرى عيد تحرير سيناء
الأربعاء 1 مايو 2024
عيد العمال
الاثنين 6 مايو 2024
شم النسيم
السبت 15 يونيو 2024
وفقة عرفة
الاحد 16 يونيو 2024
أول أيام عيد الاضحى المبارك
الاثنين 17 يونيو 2024
ثاني ايام عيد الاضحى المبارك
الثلاثاء 18 يونيو 2024
ثالث ايام عيد الاضحى المبارك
الاحد 30 يونيو 2024
ذكرى ثورة 30 يونيو
الاثنين 8 يوليو 2024
رأس السنة الهجرية
الثلاثاء 23 يوليو 2024
ذكرى ثورة 23 يوليو
الاثنين 16 سبتمبر 2024
المولد النبوي الشريف
الاحد 6 أكتوبر 2024
ذكرى نصر اكتوبر 6 اكتوبر