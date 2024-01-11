بدأ العام الجديد وبدأت معه سلسلة جديدة من الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير التي ينتظرها العاملون في مختلف القطاعات العام والخاص وقطاع الأعمال وغيرهم، والتي تأتي ومعها العطلات الأسبوعية كي يستثمرها العاملون بما يطيب لهم.

الإجازات الرسمية 2024 والعطلات الأسبوعية المتبقية في يناير

نوضح في التقرير التالي الإجازات الرسمية المنتظرة خلال عام 2024 والتي منها اجازة جديدة في شهر يناير الجاري والباقي المتوزع على شهور السنة بخلاف العطلات الاسبوعية من كل شهر.

الإجازات الرسمية 2024

في يناير الجاري يمكن للعاملون انتظار الإجازة الرسمية لذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية والتي يحين موعدها الخميس 25 يناير 2024 ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من مجلس الوزراء لإعلان أنها اجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة القطاعات.

العطلات الرسمية المتبقية في يناير 2024

الجمعة 12/1/2024

السبت 13/1/2024

الجمعة 19/1/2024

السبت 20/1/2024

الجمعة 26/1/2024

السبت 27/1/2024

الإجازات الرسمية خلال عام 2024

تبدأ أولى الإجازات الرسمية بعيد الفطر المبارك الذي يحين موعده فلكيًا الأربعاء 10 أبريل 2024

والخميس 11 أبريل 2024

ثم الجمعة 13 أبريل 2024.

الخميس 25 أبريل 2024

ذكرى عيد تحرير سيناء

الأربعاء 1 مايو 2024

عيد العمال

الاثنين 6 مايو 2024

شم النسيم

السبت 15 يونيو 2024

وفقة عرفة

الاحد 16 يونيو 2024

أول أيام عيد الاضحى المبارك

الاثنين 17 يونيو 2024

ثاني ايام عيد الاضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثالث ايام عيد الاضحى المبارك

الاحد 30 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو

الاثنين 8 يوليو 2024

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو 2024

ذكرى ثورة 23 يوليو

الاثنين 16 سبتمبر 2024

المولد النبوي الشريف

الاحد 6 أكتوبر 2024

ذكرى نصر اكتوبر 6 اكتوبر