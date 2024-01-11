مدير تعليم المنوفية يصدر قرارًا إداريًا بإلغاء إجازة السبت المقبل

قررت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلغاء إجازة السبت المقبل والموافق 13/1/2024، وذلك في كل المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لها في الإدارات والديوان العام، بناء على توجيهات مدير المديرية.

وأصدر محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أمرًا إداريًا رقم 2 للعام الدراسي 2023 /2024، لمتابعة سير العمل وانتظامه، وضمان جودة الأداء فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي وللصالح العام.

وجاء نص الأمر الإداري الصادر عن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية؛ يعتبر يوم السبت الموافق 13/1/2024 يوم عمل رسمي لكل العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بكل المراحل، وعلى مديري العموم ومديري عموم الإدارات التعليمية إخطار المدارس والعاملين بها تحت نطاق رئاستهم بهذا القرار، حرصًا على صالح الكلاب وحفاظًا على انتظام سير العملية الامتحانية.

وعلى صعيد متصل، تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، العمل بكنترول الشهادة الإعدادية المهنية، والتي بدأت أمس امتحانات نصف العام يناير 2024، بوجود رئيس الكنترول أيمن يونس، ومشرف عام التقدير محمد عبدالسلام، وأكد الفولي على مراعاة التوزيع العادل والشفافية والحيادية لجميع المعلمين المقدرين للدرجات.