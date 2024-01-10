الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من القطاعات المختلفة بقرى مركزي أشمون والشهداء وإجراءات التسليم النهائي لها، بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ممثلي دار الهندسة، منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

نسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات


تناول اللقاء استعراض نسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولا سيما قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي والطرق والكهرباء، فضلًا عن عرض موقف تسليم القرى المنتهية الأعمال، ومناقشة بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم ووضع الحلول المناسبة لتلافيها.

إجراءات مقايسات الكهرباء لـ 54 قرية


وخلال الاجتماع وجه المحافظ بإنهاء إجراءات مقايسات الكهرباء لـ 54 قرية فورًا تمهيدًا للاستلام النهائي للمشروعات من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزارة الصحة لتسريع إجراءات التسليم النهائي لـ 5 وحدات صحية، وكذا تلافي ملاحظات الدفاع المدني وإجراء المعاينات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية لتلك المشروعات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء بتسوية كافة الطرق الرئيسية والفرعية بقرى حياة كريمة لتسهيل إجراءات التسليم وإزالة كافة المعوقات.

توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات


وأكد محافظ المنوفية، أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري.

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