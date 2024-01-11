بدء إنشاء سوق حضارية بمدينة تلا فى المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بإنشاء سوق مدينة تلا النموذجية، والتي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بالمدينة والقرى المجاورة، ويحقق نقلة حضارية ويقضي على الأسواق العشوائية بالمدينة.

وأشرف محاسب بسيوني عيد، رئيس مركز ومدينة تلا، على الأعمال الإنشائية للسوق النموذجية الجديدة بالمدينة، والمزمع إنشاؤها خلف الجمعية الاستهلاكية وعيادة تلا الشاملة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة والوقوف على نسب التنفيذ.



وخلال متابعة الأعمال أوضح عيد أن السوق تتكون من 8 محلات و4 باكيات نموذجية مقسمة على جزأين، بالإضافة إلى وجود دورتين مياه حريمى ورجالى ومكتب إدارة، وجارٍ حاليًا إنشاء القواعد الخرسانية للسوق والسملات، بالإضافة إلى تركيب قواعد حديدية لتركيب الصاج المعدني بنسبة تنفيذ ٥%، وجارٍ حاليًا العمل على قدم وساق.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة وقد بدأت الأعمال الإنشائية لإقامة سوق نموذجية حضارية بمدينة تلا يخدم أهالي المدينة بداية العام الميلادى، مشيرًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة عدد من الأسواق النموذجية بديلًا عن الأسواق العشوائية وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.