محافظ المنوفية يلتقي وفد "الرقابة الصحية" لتعزيز الشراكة في تطبيق معايير الجودة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار المتابعة والمرور على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المحافظة في ضوء تنفيذ خطة الهيئة لتطبيق معايير الجودة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات تأهيل مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لأهالي المحافظة وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان أمانة وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المحافظة تسعى بالتنسيق الكامل والتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة، حيث تم وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمركز منوف لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، وجارٍ العمل على قدمٍ وساق في إنشاء مستشفيات مركزية جديدة بمركزي أشمون والشهداء، وإقامة 3 مستشفيات طبية بتخصصات متنوعة بمراكز السادات وشبين الكوم وقويسنا لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.

من جهته، قدَّم وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولا سيما المنظومة الصحية، وتقديم الدعم اللازم للمنظومة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دورًا محوريًا فى النظام الصحى المصري.