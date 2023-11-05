الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 أيام.. الإجازات الرسمية المنتظرة لشهر ديسمبر 2023

الإجازات
الإجازات

ترتفع معدلات البحث عن الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 كآخر شهر في العام وتكثر فيه الاحتفالات بنهاية العام  الميلادي وانتظار عام 2024.

تبعًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.. موعد إجازة نصف العام 2024

الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023

 

ننشر في التقرير التالي الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 وأجندة الاجازات المنتظرة في عام 2024.

يبدأ شهر ديسمبر في يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 

السبت 2 ديسمبر 2023 

الجمعة 8 ديسمبر 2023 

السبت 9 ديسمبر 2023 

الجمعة 15 ديسمبر 2023 

السبت  16 ديسمبر 2023 

الجمعة 22 ديسمبر 2023 

السبت 23  ديسمبر 2023 

الجمعة 29  ديسمبر 2023 

السبت 30 ديسمبر 2023

 

الإجازات المتبقية خلال نوفمبر 2023 

تبقى في شهر نوفمبر 6 أيام إجازة اسبوعية وهي 

الجمعة  10 نوفمبر 2023 

السبت  11 نوفمبر 2023

الجمعة  17 نوفمبر 2023

السبت   18 نوفمبر 2023

الجمعة  24 نوفمبر 2023

السبت  25 نوفمبر 2023

 

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. والخريطة الزمنية للعام

باقي 24 يوما إجازة.. عدد أيام إجازات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

أجندة إجازات السنة الجديدة 2024 

 

يمكن حساب عدد ايام الاجازات الرسمية بخلاف العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون  خلال العام الجديد وتكون إجازة مدفوعة الأجر.

 

عيد الميلاد المجيد  يوم الأحد 7 يناير 2024

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة  الخميس 25 يناير 2024.

عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 تنتهي الجمعة 12 أبريل 2024 

عيد تحرير سيناء  الثلاثاء 25 أبريل 2024

عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

شم النسيم  يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024
عيد الأضحى المبارك يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد الموافق 30 يونيو 2023 
رأس السنة الهجرية الإثنين الموافق 8 يوليو 2023 

بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء 23 يوليو 2023 

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024
 نصر السادس من أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

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موعد امتحانات نصف العام 2023 - 2024.. وميعاد إجازة نصف العام

الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 الإجازات الرسمية الاجازات المتبقية خلال نوفمبر 2023 اجندة اجازات السنة الجديدة 2024 الاجازات المنتظرة عيد الفطر المبارك عيد الأضحى المبارك

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