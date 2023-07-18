رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1445.. وموعد إجازة رأس السنة

ترتفع معدلات البحث عن تهنئة العام الهجري الجديد 1445 مع الإعلان بشكل رسمي عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة وتكون غرة شهر محرم لعام 1445 يوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1445

نرشح في هذا التقرير عدد من رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1445 للاحتفال بالعام الهجري الجديد والذي أعلنت الحكومة أن الخميس 20 يوليو هو إجازة رسمية لهذه المناسبة الخاصة بدلًا من الأربعاء 19 يوليو الموافق غرة شهر محرم 1445.

مبارك السنة الهجرية الجديدة، عسى أن يكون هذا العام أفضل من أي وقتٍ مضى.

أتمنى لك عامًا مباركًا يسوده السلام والرضا وتوفيق الله

اللهم إني أسألك خير العام الهجري الجديد يمنه ويسره، وأمنه وسلامته، ونوره وبركاته ، ونعوز بك من شروره وصدوده وعسره وخوفه وهلاكه.

اللهم اجعله شفاءً لكل مريض وفرج لكل مهموم ونصر لكل مظلوم وتيسير رزق لكل معثر وستر لبنات المسلمين وهبه للذريه الصالحه لكافة عبادك يا كريم.

اللهم اجعله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون واجعله عام أمن وأمان وسلامة واطمئنان على مصر وسائر بلاد المسلمين.

اللهم في العام الهجري 1445 وفق أهلي وأصدقائي لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال وبلغني وإياهم الأيام الفضيلة فيه.

مع قدوم السنة الهجرية الجديدة، أتمنى لكم سنةً مباركةً ومزدهرةً بتوفيقٍ من الله.

اللهم في رأس السنة الهجرية نسألك خير العام الجديد ونعوذ بك من شرّه

اللهم اكتب لنا عمراً جديداً مديداً مباركاً

اللهم ارزقنا الأخوة والأحباب الصّادقين الصّالحين

اللهم قد مددنا أيديدنا راجين منك يا مولانا أن تجعل هذا العام راحةً لنا من كلّ تعب وجلاءً من كلّ حزن

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخميس القادم 20 يوليو إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وكذلك الأحد 23 يوليو هو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.