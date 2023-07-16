ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل :الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة " 23 يوليو "

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل في بيان لها  اليوم الإثنين ، عن إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23  يوليو .

وقال البيان إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023  إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية ، و يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552  لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20  يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .

وأكد بيان الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وجاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، والقوات المسلحة المصرية ، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات .

received_185791677806554
received_185791677806554
وزارة العمل رأس السنة الهجرية ثورة 23 يوليو

الأكثر قراءة

صدمة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية بسبب الصفقات

"صديق عمري نصب عليا".. كواليس النصب على الفنان صبري عبد المنعم

"مبروك يا عريس".. نهلة: "فوجئت بصور جوزي في شهر العسل على انستجرام"

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. والكليات المطلوبة

إخلاء 7 عمارات مجاورة لعقار رشيد المنهار

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟