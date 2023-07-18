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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

 حددت وزارة العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يكون يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

جاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023، والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والأحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".

وأكدت وزارة العمل إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وأوضحت وزارة العمل أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

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