في إجازة الصيف.. نرشح لك 5 كتب لكيفية التعامل مع الآخرين

فن التعامل مع الناس لا يجيده الكثير من الناس وخاصة الأجيال الجديدة التي ليس لديها خبرة كافية ولا تجارب في الحياة، لذا يرغب الكثير من الناس وجمهور القراء في البحث بصفة مستمرة عبر مؤشرات البحث العالمية عن أشهر الكتب لكيفية التعامل مع الآخرين.

وخلال السطور التالية يقدم "الدستور" أشهر الكتب التي تناولت كيفية فن التعامل مع الآخرين وطرق التحذير وفنون الرد وغيرها من الأمور المتعلقة بالآخرين.

كتاب كون أصدقاء

من تأليف اندرو ماثيوز، ويعتبر من الكتب الأكثر مبيعًا لماثيوز، ويتحدث الكتاب عن الآخرين، فمثلا من نحب ومن يقومون بمساعدتنا ومن يعتمدون علينا ومن نرغب فى رؤيتهم ومن نرغب في الابتعاد عنهم.

ويتناول الكتاب بالشرح كيفية الاستمتاع بالآخرين، وكيفية التعامل مع المتشائمين، وكيف يمكن أن تقول كلمة "لا" أحياناً، وكيفية التغلب على الثرثرة والحماقة والغضب.

وطوال صفحات الكتاب يركز على مفهوم: "لو أردت الصداقة فيجب أن تكون صديقاً أولاً".

كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم

من تأليف ديوك روبنسون، ويتحدث الكتاب عن كيف تتجنب تسعة أخطاء ضارة بك؟ وقال مؤلف الكتاب: إن السلوك المنطوي على نية حسنة ضروري للمجتمع المتراحم، ولكن له جانب سلبي، فكون الشخص لطيفًا، غالبًا يعني أن يتحمل الكثير جدًا، وأحيانا يكذب.

ويلخص روبنسون في رحلته بين الصفحات الأخطاء التسعة التي يغفل عنها الناس اللطفاء ويفعلونها يومياً، ويبين لنا كيف نصلح هذه الأخطاء.

كتاب مهارات التعامل مع الناس

من تأليف أحمد محمد هيكل، يساعد كتاب على إكساب وتنمية الفرد بالمعلومات والمعارف الخاصة بمفهوم وأبعاد شخصية الإنسان وسلوكياته وتصرفاته وكيفية تكوين انطباعاتنا ومشاعرنا نحو الناس.

كتاب فن التعامل مع الناس

من تأليف ديل كارنيجي، ويوضح هذا الكتاب “معاملة الناس” كأحد الوجوه المهمّة في حياة كلّ فرد أياً كان، والتي قد يخفق كثير في التعامل معها.

واحتوت المقدمة المقدمة على سرد الأسس الأولية للتعامل السليم مع الناس، ثم ينتقل خلال صفحات الكتاب إلى الأسس الفنّية في معاملتهم.

ويتطرق الكاتب إلى مفاتيح وأسرار كسب ود وحب الناس، ويركّز الكاتب على سرد أخلاقيات التعامل مع الناس.

كتاب أسرار الوجوه فى التعامل مع الآخرين

من تأليف أحمد رياض، يتحدث الكتاب عن تحديد أفضل إستراتيجية ممكنة للتعامل والتواصل مع الآخرين بناءً على شخصية كل منهم بالتحديد، وليس على وجه العموم.