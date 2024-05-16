الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 16 مايو 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر اليوم

ارتفاع ملحوظ يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة خاصة لعيار 21 الأكثر تداولًا. 

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس 16 مايو 2024 بالجنيه والدولار، وفق السعر المتداول في سوق الصاغة، مع مراعاة حساب المصنعية قبل التوجه للشراء. 

سعر الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 24 

3582.75 جنيه للبيع.

3554.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في  مصر اليوم عيار 22 

3284.25 جنيه للبيع.

3258 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 

3135 جنيهًا للبيع.

3110 جنيهات للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18 

2687.25 جنيه للبيع.

2665.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب بيع وشراء 

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 14 

2090 جنيهًا للبيع.

2073.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 12 

1791.5 جنيه للبيع.

1777.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 9 

1343.5 جنيه للبيع.

1332.75 جنيه للشراء.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر 

25080 جنيهًا للبيع.

24880 جنيهًا للشراء.

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية 15 مايو 2024 بالريال والدولار

سعر الذهب بالدولار 

كذلك الحال بالنسبة لسعر الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر الأونصة ليبلغ 2387  دولارًا أمريكيًا للبيع، و2386  دولارًا أمريكيًا للشراء. 

سعر الذهب في السعودية 

الذهب عيار 24

285.08 ريال سعودي للبيع.

76.01 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 22 

261.14 ريال سعودي للبيع.

69.63 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 21 

249.45 ريال سعودي للبيع.

66.51 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 18 

213.81 ريال سعودي للبيع.

57.01 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 14 

166.77 ريال سعودي للبيع.

44.47 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 12 

142.54 ريال سعودي للبيع.

38.01 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 10 

118.88 ريال سعودي للبيع.

 31.70 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 9  

106.91 ريال سعودي للبيع.

28.51 دولار أمريكي للشراء. 

الذهب عيار 8  

94.93 ريال سعودي للبيع.

25.31 دولار أمريكي للشراء. 

أونصية الذهب   

8،866.05 ريال سعودي للبيع.

2،364.07 دولار أمريكي للشراء.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

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عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

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