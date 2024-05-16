سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 16 مايو 2024 بالجنيه والدولار

ارتفاع ملحوظ يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة خاصة لعيار 21 الأكثر تداولًا.

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس 16 مايو 2024 بالجنيه والدولار، وفق السعر المتداول في سوق الصاغة، مع مراعاة حساب المصنعية قبل التوجه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 24

3582.75 جنيه للبيع.

3554.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 22

3284.25 جنيه للبيع.

3258 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

3135 جنيهًا للبيع.

3110 جنيهات للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

2687.25 جنيه للبيع.

2665.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 14

2090 جنيهًا للبيع.

2073.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 12

1791.5 جنيه للبيع.

1777.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 9

1343.5 جنيه للبيع.

1332.75 جنيه للشراء.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

25080 جنيهًا للبيع.

24880 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالدولار

كذلك الحال بالنسبة لسعر الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر الأونصة ليبلغ 2387 دولارًا أمريكيًا للبيع، و2386 دولارًا أمريكيًا للشراء.

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24

285.08 ريال سعودي للبيع.

76.01 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 22

261.14 ريال سعودي للبيع.

69.63 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 21

249.45 ريال سعودي للبيع.

66.51 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 18

213.81 ريال سعودي للبيع.

57.01 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 14

166.77 ريال سعودي للبيع.

44.47 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 12

142.54 ريال سعودي للبيع.

38.01 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 10

118.88 ريال سعودي للبيع.

31.70 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 9

106.91 ريال سعودي للبيع.

28.51 دولار أمريكي للشراء.

الذهب عيار 8

94.93 ريال سعودي للبيع.

25.31 دولار أمريكي للشراء.

أونصية الذهب

8،866.05 ريال سعودي للبيع.

2،364.07 دولار أمريكي للشراء.