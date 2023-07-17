موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445.. وإجازة ثورة يوليو

زاد البحث عن إجازة رأس السنة الهجرية 1445 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإجازة الرسمية لموظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص وهي من الإجازات مدفوعة الأجر التي يقرها القانون المصري للموظفين.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجازة الرسمية قرارا يحصل بموجبه موظفي القطاع العام والخاص على إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 هـ وهى إجازة مدفوعة الأجر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ومن ناحية أخرى، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم 1445 مساء يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 حيث أكد أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 هو أول أيام شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 هـ وفقا للحسابات الفلكية وبذلك يكون اجازة رأس السنة الهجرية 2023 الخميس بدلا من الأربعاء.

موعد اجازة ثورة 23 يوليو 2023 الرسمية

يحصل موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 على إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو 2023 والذي تحول فيها نظام الحكم في مصر من الملكي إلى الجمهوري.

يذكر أن حركة الضباط الأحرار قد أجبرت الملك فاروق على التنازل على العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد وطالبته بمغادرة البلاد وتم تشكيل مجلس وصايا على العرش مشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب وفي عام 1953 ثم الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية رسميا.

الأجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

تحتوى الشهور المتبقية في عام 2023 على 4 إجازات رسمية فقط هما :-

1 - إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

2 - إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

3 - إجازة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

4 - إجازة ذكرى ذكرى احتفالات بنصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

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