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موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 2023 للقطاعين العام والخاص

الخميس 20 يوليو 2023 ..موعد إجازة رأس السنة الهجرية :

أكد بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء أن يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو هو موعد حلول رأس السنة الهجرية وهو يوم إجازة رسمية ولكن سوف يتم تأجيله ليوم الخميس الموافق 20 يوليو وهو النهج الذى اتبعته الحكومة فى تأخير الإجازات الرسمية لنهاية الأسبوع لتحقيق أكبر قدر من الراحة للموظفين.

وأشار البيان الذى صدر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة مضت أن يوم الخميس الموافق 20 يوليو هو إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يذكر أن هناك عدد من الإجازات متبقية في العام الميلادي 2023 وهي كالتالي:

إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو

تحتفل مصر يوم 23 من يوليو كل عام بذكرى ثورة يوليو المجيدة 1952 والتي حررت مصر من الإقطاع والحكم الملكي وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص حسب ما نشره مجلس الوزراء مؤخرًا على موقعه الإلكتروني .

الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

تحتفل مصر والعالم العربى والإسلامي بذكرى المولد النبوى الشريف يوم 27 سبتمبر 2023 وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

ذكرى عيد النصر (6 أكتوبر)

فى السادس من اكتوبر كل عام تحتفل مصر بذكر النصر على العدو الصهيونى يوم 6 أكتوبر من كل عام وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.