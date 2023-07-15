تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة من محل سمك بالمطرية

كشف الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، تفاصيل تحرك وزارة البيئة لإنقاذ سلحفاة نادرة معروضة في محل أسماك بالمطرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مسا دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه تم التحرك سريعا فور رصد الشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أبو سنة أن هذه السلحفاة إحدى السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، وأنه يوجد 7 أنواع على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها 5 أنواع من هذه السلاحف والتي تعيش في البحر المتوسط.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من فرع القاهرة مع قطاع المحميات لإنقاذ تلك السلحفاة، موضحاً أنه تم إنقاذ السلحفاة المعروضة في المطرية وأنها كانت في حالة سيئة، وأنه يجري الآن إعادتها إلى بيئتها البحرية المناسبة.