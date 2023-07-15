جهاز العلمين الجديدة: نتميز بالاستدامة وجميع المحال والخدمات موجودة طوال العام

كشف المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، عن آخر تطورات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "من مصر"، من مدينة العلمين الجديدة، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن هناك خدمات كبيرة يقدمها مهرجان العلمين، موضحًا أن المكان مفتوح لكل الناس ولا توجد بوابات.

وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من الخدمات في كل الأبنية من خدمات دينية واجتماعية وثقافية، وخدمات مستدامة طوال العام، موضحًا أن المدينة تتميز بالاستدامة وجميع المحال والخدمات موجودة طوال العام.

وأشار إلى أن العلمين كانت أكبر منطقة ألغام ونجحنا في إزالتها في عامين، مؤكدًا أن مساحة المدينة 100 ألف فدان، ومنطقة الأبراج تقدر بـ7 آلاف فدان فقط.