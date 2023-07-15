20 يوليو.. الإجازات المتبقية بعد إجازة رأس السنة الهجرية

الإجازات المتبقية بعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

الإجازات المتبقية عقب إجازة رأس السنة الهجرية 1445

أعلن مجلس الوزراء خلال بيان له نشره منذ أيام قليلة مضت على موقعه الإلكترونى، عن منح إجازة رسمية لجميع الموظفين فى المصالح الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية وكذلك لجميع العاملين فى القطاع الخاص يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يتم تأخيرها ليوم الخميس 21 يوليو من أجل تحقيق راحة أكبر للمواطنين بالحصول على الإجازة مع الإجازة الأسبوعية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

وحسب ما نشره بيان مجلس الوزراء فإنه يحصل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بدلًا من الأربعاء 19 يوليو حيت موعد رأس السنة الهجرية 1445 وذلك حسب ما تحدده الرؤية الشرعية للهلال.

موعد إجازة عيد ثورة يوليو 2023

وأكد بيان مجلس الوزراء أن هناك عدة إجازات رسمية عقب الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية وهي:

الأحد 23 يوليو 2023.. ذكرى ثورة يوليو

حدد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الأيام القليلة الماضية ونشر على الموقع الإلكترونى للحكومة أن يوم الأحد 23 يوليو يحصل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023.. إجازة المولد النبوى الشريف

وتحدث البيان عن يوم إجازة آخر يمنح للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

6 أكتوبر 2023.. الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

وأكد البيان على منح يوم السادس من شهر أكتوبر 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل من العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر "حرب السادس من أكتوبر".