ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

20 يوليو.. الإجازات المتبقية بعد إجازة رأس السنة الهجرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الإجازات المتبقية بعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تعرف على موعد إجازة راس السنة الهجرية 2023

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

الإجازات المتبقية عقب إجازة رأس السنة الهجرية 1445 

أعلن مجلس الوزراء خلال بيان له نشره منذ أيام قليلة مضت على موقعه الإلكترونى، عن منح  إجازة رسمية لجميع الموظفين فى المصالح الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية  وكذلك لجميع العاملين فى القطاع الخاص يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يتم تأخيرها ليوم الخميس 21 يوليو من أجل تحقيق راحة أكبر للمواطنين بالحصول على الإجازة مع الإجازة الأسبوعية.

 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

وحسب ما نشره بيان مجلس الوزراء فإنه يحصل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بدلًا من الأربعاء 19 يوليو حيت موعد رأس السنة الهجرية 1445 وذلك حسب ما تحدده  الرؤية الشرعية للهلال.

 

موعد إجازة عيد ثورة يوليو 2023

وأكد بيان مجلس الوزراء أن هناك عدة إجازات رسمية عقب الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية وهي:

 

الأحد 23 يوليو 2023.. ذكرى ثورة يوليو 

حدد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الأيام القليلة الماضية ونشر على الموقع الإلكترونى للحكومة أن يوم الأحد 23 يوليو يحصل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023.. إجازة المولد النبوى الشريف 

وتحدث البيان عن يوم إجازة آخر يمنح للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

 

6 أكتوبر 2023.. الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

وأكد البيان على منح يوم السادس من شهر أكتوبر 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل من العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى  النصر "حرب السادس من أكتوبر".

محلل سوداني: التدخلات الإنسانية من منظمات الأمم المتحدة في أزمة السودان "بسيطة"

هاتي رمزي عن شائعة هجرته إلى كندا: "أنا في الساحل الشمالي"

موعدها الأربعاء 20 يوليو الإجازات المتبقية بعدإجازة رأس السنة الهجرية 1445 موعد إجازة عيد ثورة يوليو 2023 إجازة المولد النبوي الشريف الأحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973

مواد متعلقة

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لكليات ومعاهد للشعبة الأدبية 2023

كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023.. وأماكن الوحدات السكنية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على النايل سات وعرب سات

مؤشر تنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة علمي علوم للعام الجديد 2024

تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعى نايل سات 2023

تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية من العام الميلادى الحالى 2023

مواعيد عمل مصلحة جوازات العباسية 2023 والأوراق المطلوبة وقيمة الرسوم

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد على القمر الصناعى النايل سات وعرب سات

الأكثر قراءة

طالب كلية الآداب يمزق جسد زوج شقيقته في المنصورة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

بعد ثنائية القمة.. حسين الشحات أفضل لاعب فى الجولة 31 بالدورى

كيف ساهم مهرجان العلمين فى تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

عضو بجمعية رجال الأعمال يقدم 6 مقترحات لزيادة عوائد مصر الدولارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان