هانى رمزى عن شائعة هجرته إلى كندا: "أنا فى الساحل الشمالى"

نفى الفنان هاني رمزي، صحة ما تردد عن هجرته هو وأسرته وإخوته إلى كندا، قائلًا: "أنا في الساحل الشمالي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "استيقظت على رسائل كثيرة جدًا، وجيراني في الساحل الشمالي بيقولوا لي إزاي كنت معانا إمبارح، ومهاجر لكندا".

وأشار هاني رمزي، إلى أنه يقوم بزيارات للخارج، وهناك زيارة في 30 أغسطس، وفي 30 سبتمبر، وفي ديسمبر، وهذه الزيارات بهدف ربط المصريين في الخارج، بالبلد وأن يشاركوا ويدعموا البلد.

وأردف: "لا يمكن نتأخر عن دعم أي حد، فجأة منشور خالد منتصر اتفهم خطأ، نحن شاركنا في 30 يونيو وهو فخر عظيم، لكن فجأة اتفهم إننا هجرنا كندا".

وتابع: "أخويا محامي كبير، وعضو مجلس نواب، وشقيقي الآخر رئيس محكمة الجنايات، وأنا فنان أعمالي في مصر، وعندي مسرحية جديدة وفيلم جديد".