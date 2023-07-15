محلل سودانى: التدخلات الإنسانية من منظمات الأمم المتحدة فى أزمة السودان "بسيطة"

قال مبارك أردول، محلل سياسي سوداني، إن الأزمة السودانية تسببت في نزوح الكثير من المواطنين لدول الجوار، والتي بدورها لا تكون مستعدة لاستضافتهم، لذا تتقاسم معهم كل ما تدخره وتملكه، مشيرًا إلى أن هناك تدخلات إنسانية من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ولكن في أزمة السودان نجد الاستجابة بسيطة.

وأضاف خلال مداخلة عبر"سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تثمين الجهود التي قامت بها دول الجوار باعتبارها المتأثر الرئيسي بالأزمة السودانية وبإحلال السلام بالسودان ستكون مستفيدة، مؤكدًا أن أهم شيء هو إنهاء عملية الحرب وجلوس الطرفين معًا بأي طريقة.

يجب إلغاء دور الميليشيات والتوصل لحكومة مدنية

وتابع، أنه لا بد من توحيد القطاع الأمني وإلغاء دور الميليشيات والتوصل لحكومة مدنية في فترة زمنية محددة، وهذا هو الخط الواضح الذي يقود البلاد للاستقرار.