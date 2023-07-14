تعرف على موعد إجازة راس السنة الهجرية 2023

مع قرب موعد رأس السنة الهجرية شغل بال العاملين والموظفين ف هيئات ومؤسسات الدولة معرفة موعد إجازة راس السنة الهجرية ٢٠٢٣ عبر جوجل، وذلك عقب إعلان الحكومة خلال بيان رسمي عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023.

موعد إجازة راس السنة الهجرية ٢٠٢٣

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد إجازة راس السنة الهجرية ٢٠٢٣، إجازة 23 يوليو 2023، والإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

أعلنت الحكومة أن إجازة رأس السنة الهجرية سوف تكون يوم الخميس الموافق يوم 20 يوليو 2023 وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وفي المصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وفي شركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص.

موعد إجازة 23 يوليو 2023

وهو إجازة 23 يوليو لعام 2023 من الإجازات الرسمية المتبقية لكافة موظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومن الجدير أن ستكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

كما قررت الحكومة أن سيكون يوم الأحد الموافق يوم 23 يوليو 2023 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في كافة الوزارات والجهات الحكومية وجميع الهيئات العامة

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

المولد النبوي:

الإجازات الرسمية عقب شهر يوليو الجاري، وهي إجازة المولد النبوي وأيضا هي الإجازة الرسمية الوحيدة يشهر سبتمبر 2023، وسيكون موعدها في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل، الذي سيصادف تاريخ 12 ربيع الأول، ومن المفترض أن سيتم ترحيلها ليوم الخميس، وذلك بناء على قرار وزاري.

إجازة 6 أكتوبر:

أما ستكون آخر الإجازات الرسمية في العام الحالي، وسيوافق موعدها يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، ومن المفترض أن يصدر قرارا وزاريا بأن ستكون إجازة 6 أكتوبر إما يوم الخميس الذي سيسبقه أو يوم الأحد الذي سيليه نظرا لتزامن الإجازة بيوم عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023

السبت 1 من يوليو 2023 رابع يوم عيد الأضحى

الأحد 2 من يوليو 2023

الاثنين 3 من يوليو 2023

الأربعاء 19 من يوليو 2023 رأس السنة الهجرية.

الأحد 23 من يوليو 2023 ثورة يوليو

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن يكون شهري أبريل ويوليو هما من أكثر شهور العام 2023 المليئة ببعض الإجازات الرسمية، وقد ضم شهر أبريل لعام 2023 إجازة لعيد الفصح القبطي، وإجازة شم النسيم، وأيضا إجازة عيد الفطر، وإجازة عيد تحريري سيناء، كما أنه يضم شهر يوليو إجازة عيد الأضحى ويضم ثورة 30 يونيو، وكذلك إجازة رأس السنة الهجرية، وأيضا إجازة ثورة 23 يوليو.