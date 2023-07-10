مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو والمتبقى من عام 2023

يبحث المواطنين فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية، عن مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو الحالي، والعطلات الرسمية المتبقية من عام 2023، حيث تتصدر الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023، محركات البحث في مصر، خاصة لحصول جميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية، بموجب القانون، كما ينص قانون العمل الجديد، على إلزام صاحب العمل بمنح العمال تلك الإجازات الرسمية 2023، إلى جانب العطلات الرسمية والأعياد، وفقًا لشروط حددها القانون.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023

وما بين العطلات الأسبوعية وإجازتي رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو 1952، يستفيد أكثر من 5 ملايين و500 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما يقرب من 10 إجازات رسمية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

يوم الخميس الموافق 20 يوليو، بدلا من الأربعاء 19 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هجريًا، ويأتي ترحيل الإجازة بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية لنهاية الأسبوع.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 27 يوليو بدلا من الأحد 23 يوليو، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة.

العطلات الرسمية لشهر يوليو 2023:

الجمعة 7 يوليو

السبت 8 يوليو

الجمعة 14 يوليو

السبت 15 يوليو

الجمعة 21 يوليو

السبت 22 يوليو

الأحد 23 يوليو

الجمعة 28 يوليو

السبت 29 يوليو

عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023:

يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023: إجازة رأس السنة الهجرية. يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023: إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952. يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023: إجازة عيد المولد النبوي الشريف. يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

ويحصل العمال والموظفين بقانون الخدمة المدنية، في الأعياد والمناسبات على إجازة مدفوعة الأجر، إلا أنه يجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل أو الموظف فيها، على أن يمنح مقابل هذا اليوم، أجر يومين، أو يتم تعويضه بإجازة بديلة عنها.

وتعد جمهورية مصر العربية، من أكثر دول العالم التي لديها إجازات رسمية عديدة؛ حيث أن العاملين بالحكومة بكلا من القطاعين العام والخاص يحصلون على إجازات تعادل ما يزيد على نصف شهر سنويًا.