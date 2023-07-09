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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣

إجازات
إجازات

من الموضوعات التي تثير البحث على محركات البحث المختلفة معرفة إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ وهل هناك إجازات رسمية خاصة بمناسبات حدثت في هذا الشهر أم العطلات الرسمية الأسبوعية فقط.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وباقي إجازات عام 2023

بعد عيد الأضحى.. تعرف على إجازات 2023 المتبقية

إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣

 

نوضح في التقرير التالي إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ والإجازات المنتظرة خلال شهر يوليو سواء العطلات الرسمية أو الإجازات للمناسبات الخاصة.

لا يوجد أي مناسبات خاصة في شهر أغسطس يمكن بها الحصول على إجازات رسمية.

ولكن يمكن الحصول على 8 أيام عطلات رسمية 

الجمعة 4 أغسطس 2023

السبت 5 أغسطس 2023

الجمعة 11 أغسطس 2023

 السبت 12 أغسطس 2023 

الجمعة 18 أغسطس 2023      

السبت 19  أغسطس 2023

الجمعة  25 أغسطس 2023

 السبت  26 أغسطس 2023

 

الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2023

 

خلال شهر يوليو ما زال هناك مناسبتين خاصتين ينال العاملون معهم إجازات خاصة هما

 

الأربعاء 19 يوليو 2023 اجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية والذي يوافق هجريًا 1 محرم 1445

 

الأحد 23 يوليو الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952. 

 

العطلات الرسمية خلال شهر يوليو 2023

 

 العطلات الرسمية الأسبوعية المتبقية خلال شهر يوليو الجاري هي 

 

الجمعة 14 يوليو 2023

 

السبت 15 يوليو 2023

 

الجمعة 21 يوليو 2023

 

السبت 22 يوليو 2023

 

الجمعة 28 يوليو 2023

 

السبت 29 يوليو 2023

 

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 

 

حتى ينتهي عام 2023 تكون هناك مناسبتين خاصتين يحصل العاملون خلالهم على إجازات رسمية وهي المولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى الاحتفال بالسادس من أكتوبر. 

 

الأربعاء 27 سبتمبر

 

عيد المولد النبوي الشريف

 

الجمعة 6 أكتوبر

 

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973 

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موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 لموظفي القطاع العام والخاص

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وباقي إجازات عام 2023

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