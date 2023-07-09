إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣
من الموضوعات التي تثير البحث على محركات البحث المختلفة معرفة إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ وهل هناك إجازات رسمية خاصة بمناسبات حدثت في هذا الشهر أم العطلات الرسمية الأسبوعية فقط.
إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣
نوضح في التقرير التالي إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ والإجازات المنتظرة خلال شهر يوليو سواء العطلات الرسمية أو الإجازات للمناسبات الخاصة.
لا يوجد أي مناسبات خاصة في شهر أغسطس يمكن بها الحصول على إجازات رسمية.
ولكن يمكن الحصول على 8 أيام عطلات رسمية
الجمعة 4 أغسطس 2023
السبت 5 أغسطس 2023
الجمعة 11 أغسطس 2023
السبت 12 أغسطس 2023
الجمعة 18 أغسطس 2023
السبت 19 أغسطس 2023
الجمعة 25 أغسطس 2023
السبت 26 أغسطس 2023
الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2023
خلال شهر يوليو ما زال هناك مناسبتين خاصتين ينال العاملون معهم إجازات خاصة هما
الأربعاء 19 يوليو 2023 اجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية والذي يوافق هجريًا 1 محرم 1445
الأحد 23 يوليو الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
العطلات الرسمية خلال شهر يوليو 2023
العطلات الرسمية الأسبوعية المتبقية خلال شهر يوليو الجاري هي
الجمعة 14 يوليو 2023
السبت 15 يوليو 2023
الجمعة 21 يوليو 2023
السبت 22 يوليو 2023
الجمعة 28 يوليو 2023
السبت 29 يوليو 2023
الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023
حتى ينتهي عام 2023 تكون هناك مناسبتين خاصتين يحصل العاملون خلالهم على إجازات رسمية وهي المولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى الاحتفال بالسادس من أكتوبر.
الأربعاء 27 سبتمبر
عيد المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر
عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973
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