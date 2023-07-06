موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وباقي إجازات عام 2023

تصدر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الموظفين والعاملين، ويبحث الموظفون والعاملين والمواطنين بمحافظات مصر على مواقع البحث لمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، وباقي إجازات السنة للاستمتاع بوقتهم بعيداً عن ضغوطات العمل والروتين اليومي لقضاء العطلة مع الأهل والأقارب.

إجازة رأس السنة الهجرية 1444

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كل تفاصيل المعلومات التي يكثر البحث عنها من الكثير لمعرفة باقي إجازات السنةا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لقرارت مجلس الوزراء.

توافق إجازة رأس السنة الهجرية 2023 يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، الذي يوافق اليوم الأول من شهر محرم في السنة الهجرية 1445.

وقرر مجلس الوزراء بتعديل نظام الإجازات في عام 2020، لتمنح الإجازات الرسمية يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من تقسيم أيام الاجازات خلال الأسبوع، لإتاحة الفرصة للمواطنين بقضاء عطلة متصلة بالإجازات الأسبوعية.

باقي إجازات السنة لهذا العام 2023

يوم الأحد 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الأربعاء 27 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

رسائل التهنئة برأس السنة الهجرية 2023

1 - كل سنة وأنت الروح، كل سنة وأنت بلسم الجروح، وكل سنة وأنت سيد العاشقين.

2 - أحلى لحظة في حياتي أسمعك تقول كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وأعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

3 - أروع القلوب قلب يخشى الله، وأجمل الكلام ذكر الله، وأنقى الحب حب الله. الله يسعدك وللخير يرشدك وبالجنة يوعدني ويوعدك.

4 - استقبلوا عامكم الهجري الجديد بالتوبة.

5 - سنة هجريّة سعيدة وعامرة بخيرات الله تعالى وبركاته التي لا تزول، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق فيها إلى مرضاة الله.

6 - نسأل الله العظيم الجبّار، أن يُبارك لنا في العام الهجري الجديد، وأن يزيدنا اللهم فيه من الخيرات.

7 - يمر عام ويهَلْ عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.