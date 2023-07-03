موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وأدعية استقبال العام الهجري الجديد

تبدأ السنة الهجرية في الأول من شهر محرم من كل عام وهو بداية التقويم الإسلامي الذي يحصل فيه العاملون في الجهاز الغداري للدولة والقطاع الخاص على أجازة رسمية مدفوعة الاجر، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444

رأس السنة الهجرية هو بداية التقويم الإسلامي ، وتم اعتماده في سنة 17 هـ، من قبل الخليفة عمر بن الخطاب ، وأرجع المؤرخين اعتماد التقويم الإسلامي إلى أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدءوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.

وتوافق إجازة رأس السنة الهجرية 1444 يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، وقد يقوم مجلس الوزراء إلى ترحيلها ليوم الخميس كما هو متبع منذ فترة في أغلب الأجازات السنوية.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، ونسألك اللهم أن تقدر لنا الخير حيث شئت ثم ارضنا به يا أكرم الأكرمين.

يا ربي اجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك يارب أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوّتك ومن إنكساري إلى عزتك ومن ضيق إختياري إلى براح إرادتك اللهم امين يارب العالمين.

اللهم نسألك أَنْ تَغْفِرَ لَنَا مَا مَضَى وَتَحْفَظَنا فِيمَا بَقِيَ يَا أَرْحَم الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ مُقْبِلَةُ لَمْ نعْمَلْ بَعْدُ فِيهَا عَمَلًا يُقَرِّبُنا إِلَيْكَ زُلْفَى غَيْرَ تَضَرُّعِنا إِلَيْكَ، فَنسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّا مِنَ الْقِيَامِ بِمَا لَكَ عَلَيْنِا مِنْ طَاعَتِكَ وَأَلْزِمْنَا الْإِخْلَاصَ فِيْهِ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَنَسْأَلُكَ إِتْمَامَ ذَلِكَ عَلَينَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

اللهمّ فرّج همّنا وفرّج غمّنا، وعافنا واعفُ عنا، واغفر ذنوبنا وارحمنا، وارزقنا سعادةً لا تنتهي، وشفاءً لا يغادر سقماً، اللهمّ لا تشمّت فينا الأعداء، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.