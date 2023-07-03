ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وأدعية استقبال العام الهجري الجديد

إجازة
إجازة

تبدأ السنة الهجرية في الأول من شهر محرم من كل عام  وهو بداية التقويم الإسلامي الذي يحصل فيه العاملون في الجهاز الغداري للدولة والقطاع الخاص على أجازة رسمية مدفوعة الاجر، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444

رأس السنة الهجرية هو بداية التقويم الإسلامي ، وتم اعتماده في سنة 17 هـ، من قبل  الخليفة عمر بن الخطاب ، وأرجع المؤرخين اعتماد التقويم الإسلامي إلى أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدءوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد المولد النبوي 2023.. وأسعار حلوى المولد 1444

وتوافق إجازة رأس السنة الهجرية 1444 يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، وقد يقوم مجلس الوزراء إلى ترحيلها ليوم الخميس كما هو متبع منذ فترة في أغلب الأجازات السنوية.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 

اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، ونسألك اللهم أن تقدر لنا الخير حيث شئت ثم ارضنا به يا أكرم الأكرمين.

يا ربي اجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك يارب أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوّتك ومن إنكساري إلى عزتك ومن ضيق إختياري إلى براح إرادتك اللهم امين يارب العالمين.

اللهم نسألك أَنْ تَغْفِرَ لَنَا مَا مَضَى وَتَحْفَظَنا فِيمَا بَقِيَ يَا أَرْحَم الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ مُقْبِلَةُ لَمْ نعْمَلْ بَعْدُ فِيهَا عَمَلًا يُقَرِّبُنا إِلَيْكَ زُلْفَى غَيْرَ تَضَرُّعِنا إِلَيْكَ، فَنسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّا مِنَ الْقِيَامِ بِمَا لَكَ عَلَيْنِا مِنْ طَاعَتِكَ  وَأَلْزِمْنَا الْإِخْلَاصَ فِيْهِ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَنَسْأَلُكَ إِتْمَامَ ذَلِكَ عَلَينَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

اللهمّ فرّج همّنا وفرّج غمّنا، وعافنا واعفُ عنا، واغفر ذنوبنا وارحمنا، وارزقنا سعادةً لا تنتهي، وشفاءً لا يغادر سقماً، اللهمّ لا تشمّت فينا الأعداء، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

txt

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية دعاء رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجرية شهر محرم التقويم الإسلامي

الأكثر قراءة

دماء في فرح.. عيد وشقيقه ينتقمان من زوجتيهما بطعن طفلين من العائلة بالمطرية (صور)

العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

استمرارًا للحراك المسرحى.. 4 عروض خلال شهر يوليو بالطليعة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في ربع نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

«مش عايزني أروح الكعبة».. سيدة تخلع زوجها لرفضه السماح لها بأداء العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع وإطلاق دوامة العنف والفوضى

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تصعّد فى جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية