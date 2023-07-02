موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

يحتفل المسلمون بعيد رأس السنة الهجرية في اليوم الأول من شهر محرم من كل عام، حيث ذكرى هجرة رسولنا الكريم من مكة إلى المدينة المنورة، وتعد رأس السنة الهجرية إجازة رسمية للعاملين في القطاع العام والخاص، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

يحصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص على إجازة رسمية بأجر كامل، وتوافق رأس السنة الهجرية اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الإسلامي، وتوافق رأس السنة الهجرية 2023 يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 .

وكان بداية اعتماد التاريخ الهجري في سنة 17 هـ، حيث اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التاريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية.

ومما ذُكر في سبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدءوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وتبقى عدد من الإجازات الرسمية خلال العام الجاري 2023 وفق الإجازات الرسمية التي أعلنتها رئاسة الجمهورية مع بداية العام الجاري، ويأتي عدد الإجازات الرسمية المتبقية كالتالي: