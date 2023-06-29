ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

موعد عمل البنوك
موعد عمل البنوك

يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عبر الإنترنت عن موعد عودة العمل بالبنوك  بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023.

وفي هذه السطور يستعرض الدستور كل ما تريد معرفته مواعيد عودة العمل بالبنوك  بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023.

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

قرر البنك المركزي المصري عودة العمل بالبنوك وأن يستأنف العمل مرة أخرى بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

كما قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى فى البنوك 2023

تبدأ مواعيد عمل جميع البنوك في مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2023، من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا. 

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في البنوك والقطاعين الخاص والعام

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في البنوك 2023

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

توافر السيولة النقدية بماكينات الصراف الآلي 

وشدد البنك المركزي المصري على أهمية توفير السيولة النقدية للمواطنين خلال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، مشيرًا إلى أنه يجري المتابعة يوميًا من خلال لجنة طوارئ مختصة لتغذية ماكينات الصراف الآلي والتعاون مع شركات نقل الأموال في هذه المهمة، حيث يسحب المصريون عادة في موسم الأعياد مبالغ كبيرة تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، سواء عبر صرف المرتبات والمعاشات أو سحب أموال أخرى لقضاء إجازة العيد والتنزه.

إقبال كبير على طرح العملة الجديدة

طرح البنك المركزي المصري العملة الجديدة من فئة العشرين جنيها مصنوعة من البوليمر، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين الذي حرصوا على اقتنائها والاستعداد للاحتفال بالعيد الأضحى المبارك.

قال مواطنون إن العملة الجديدة فئة العشرين جنيها من البوليمر عليها إقبالا كبيرا وحرص عليها الجميع لتكون العيدية خلال العيد هذا العام، وأهداها البعض للأهل والأقارب مؤكدين أن العملة الجديدة تتمتع بأنها ضد التلف والتآكل مع الاستخدام وعمرها الافتراضي أطول بسبب أنها من مادة بلاستيكية.

موعد عودة العمل بالبنوك اجازة عيد الأضحى 2023 عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الاضحي 2023 مواعيد عمل البنوك عدد أيام إجازة عيد الأضحى فى البنوك

الأكثر قراءة

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

سيدة تطلب الطلاق للضرر: "سرق دهبي وتحويشة عمري"

رئيس شعبة الدواجن: الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ساهمت في استقرار السوق

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

الأهلى يواجه البنك الليلة.. خطوة جديدة لحسم اللقب رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟