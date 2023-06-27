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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

جريدة الدستور

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عبر الإنترنت عن مواعيد عمل البنوك فى بعد إجازة عيد الأضحى 2023

وفي هذه السطور يستعرض الدستور كل ما تريد معرفته عن مواعيد عمل البنوك فى بعد إجازة عيد الأضحى 2023

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

موعد عمل البنوك بعد عيد الأضحى 2023

كما قرر البنك المركزي أن يستأنف العمل مرة أخرى بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى فى البنوك 2023

تبدأ مواعيد عمل جميع البنوك في مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2023، من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا. 

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في البنوك 2023

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

توافر السيولة النقدية بماكينات الصراف الآلي 

وشدد البنك المركزي المصري على أهمية توفير السيولة النقدية للمواطنين خلال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أنه يجري المتابعة يوميًا من خلال لجنة طوارئ مختصة لتغذية ماكينات الصراف الآلي والتعاون مع شركات نقل الأموال في هذه المهمة، حيث يسحب المصريون عادة في موسم الأعياد مبالغ كبيرة تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، سواء عبر صرف المرتبات والمعاشات أو سحب أموال أخرى لقضاء إجازة العيد والتنزه.

العودة 4 يوليو.. مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

إقبال كبير على طرح العملة الجديدة

طرح البنك المركزي المصري العملة الجديدة من فئة العشرين جنيها مصنوعة من البوليمر، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين الذي حرصوا على اقتنائها والاستعداد للاحتفال بالعيد الأضحى المبارك.

قال مواطنون إن العملة الجديدة فئة العشرين جنيها من البوليمر عليها إقبالا كبيرا وحرص عليها الجميع لتكون العيدية خلال العيد هذا العام، ولأهداها البعض للأهل والأقارب مؤكدين أن العملة الجديدة تتمتع بأنها ضد التلف والتآكل مع الاستخدام وعمرها الافتراضي أطول بسبب أنها من مادة بلاستيكية.

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