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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العودة 4 يوليو.. مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

جريدة الدستور

زادت عمليات البحث على الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى فى البنوك 2023، ومواعيد عمل البنوك قبل وبعد إجازة العيد.

 

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الاضحي 2023

وفي هذا التقرير ننشر التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023، حيث تعمل البنوك بداية من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

 

عدد أيام إجازة عيد الأضحى فى البنوك 2023

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

 

كما قرر البنك المركزي أن يستأنف العمل  مرة اخري بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية بعد اجازة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

 

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

 

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص والبنوك 2023

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

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