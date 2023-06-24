موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص والبنوك 2023

أيام قليلة تفصلنا عن واحد من أهم المناسبات التي ينتظرها المسلمون في مصر كل عام وهو عيد الأضحى المبارك لا سيما الموظفين في القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص، كونهم يستغلوا العيد لنيل إجازة مدفوعة لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، و تزامن عيد الأضحى المبارك مع بداية موسم الصيف 2023 سيستغله الموظفين في السفر إلى الشواطئ والسواحل المصرية للتمتع بها وسط الأجواء الصيفية الممتعة في مصر.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023

ويتسأل رواد منصات التواصل الاجتماعي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص، وفق بيان وزارة العمل، وكذلك موعد إجازة العيد فى البنوك والقطاع العام والحكومي، وفق بيانات البنك المركزي، ورئاسة مجلس الوزراء، وكذلك موعد عيد الأضحى 2023 وفق ما أعلنته الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، وكذلك عدد أيام إجازة العيد في الحكومة والبنوك.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وكذلك ذكرى ثورة 30 يونيو، والتى تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023.

وقال بيان الوزارة أن إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو هما إجازتين رسميتين مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023

وجاء في البيان أيضا: «أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل».

6 أيام إجازة مدفوعة للموظفين

ووفق بيان الوزارة، فإن عدد أيام إجازة العيد وذكرى ثورة 30 يونيو هي 6 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣، حتى يوم الأحد 2 يوليو ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين 3 يوليو ٢٠٢٣.

موعد وعدد أيام إجازة العيد في البنوك في مصر

حدد في بيان صادر عن البنك المركزي المصري موعد إجازة عيد الأضحى الرسمية في البنوك العاملة في مصر، وجاء في البيان: بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة ٣٠ يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ حتى يوم الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣.

ووفق البيان الصادر عن البنك المركزي تكون إجازة البنوك في مصر 7 أيام متواصلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وتبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023 وتستمر حتى الإثنين 3 يوليو 2023.

عدد أيام وموعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك في الحكومة والقطاع العام

ووفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تكون إجازة الموظفين في العيد في المصالح الحكومية في مصر 7 أيام متواصلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وتبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023 وتستمر حتى الإثنين 3 يوليو 2023.