يشغل بالآلاف من المواطنين معرفة موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية ومصر عبر جوجل، متى ستبدأ وتنتهي، لكي يتمكنوا من الاستعداد لها ومن وضع الخطط الترفيهية للاستمتاع بجميع أجواء العيد المميزة التي يترقبها الكبار والصغار على السواء، وذلك من عام لآخر.

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية ومصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد إجازة عيد الاضحى في مصر والسعودية للقطاع الحكومي والخاص.

إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الحكومي

يترقب كافة الموظفين بالمملكة السعودية في القطاع الحكومي والخاص موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي ستعد من أبرز العطلات الدينية الرسمية، وستمنح الدول العربية المختلفة جميع موظفيها إجازة مدفوعة الأجر.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية في القطاع الحكومي من يوم “وقفة عرفات”، والتي ستصادف 27 يونيو 2023 الجاري والموافق يوم 9 من ذي الحجة 1444.

وبذلك سيكون آخر يوم في العمل في مختلف المصالح الحكومية بالمملكة العربية السعودية في يوم الاثنين الموافق 26 من يونيو الجاري، لكي تبدأ عطلة عيد الأضحى المطولة، وستنقضي العطلة في آخر أيام عيد الأضحى أي سيكون يوم السبت، لكافة المصالح الحكومية التي ستحصل عليه من ضمن الإجازة الأسبوعية.

عطلة عيد الأضحى في القطاع الخاص بالسعودية

وعلى الجانب الآخر سيهتم الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بمعرفة موعد بدء الإجازة ومتى سوف تنتهي، حيث سكون من المقرر أن سوف تبدأ في ذات الموعد أي سيكون يوم وقفة عرفات.

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موعد اجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس الوزراء، قرارا بأن ستكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 من يونيو 2023، وإلى يوم الاثنين الموافق 3 من يوليو 2023 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، للعاملين في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، وكافة الهيئات العامة، وجميع وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وفي شركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة من خلال السلطة المختصة، وذلك يكون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.