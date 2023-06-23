الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي الذي يفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويشغل بال المواطنين معرفة موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول يوم في العيد الكبير يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك 2023 في جميع المحافظات.

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مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة القاهرة 6:21
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة الجيزة 6:22
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة الإسكندرية 6:24
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة بورسعيد 6:14
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة السويس 6:16
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة العريش 6:08
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة الطور 6:16
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة سانت كاترين 6:14
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة طابا 6:08
  • موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة شرم الشيخ 6:14
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة دمنهور 6:22
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة طنطا 6:20
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة المنصورة 6:18
  • وقت صلاة عيد الاضحى في مدينة الزقازيق 6:19
  • وقت صلاة عيد الاضحى في مدينة بنها 6:21
  • وقت صلاة عيد الاضحى في مدينة شبين الكوم 6:21
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة كفر الشيخ 6:20
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة الفيوم 6:25
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة بنى سويف 6:24
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة المنيا 6:28
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة أسيوط 6:28
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة سوهاج 6:28
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة قنا 6:24
  • وقت صلاة عيد الاضحى في محافظة أسوان 6:28
  • وقت صلاة عيد الاضحى في مدينة مرسى مطروح 6:34
  • موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة الغردقة 6:18
  • موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة الخارجة 6:36
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة الإسماعيلية 6:16
  • موعد صلاة عيد الاضحى في محافظة دمياط 6:16
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