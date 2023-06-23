موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات

بدأ العد التنازلي الذي يفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويشغل بال المواطنين معرفة موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول يوم في العيد الكبير يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك 2023 في جميع المحافظات.

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2023