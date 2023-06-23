التموين: منح المطاحن إجازة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى لمن يرغب
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث منح المطاحن التموينية (قطاع عام – قطاع خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدءاً من 27 يونيو وحتى 30 يونيو الجاري، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها على أن تقوم المديرية بإخطار شركة "سمارت".
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، أن التوجيه تضمن قيام مديري المديريات بالتنسيق والإخطار بالمخابز التي ستعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، كما أكد صرف حصة أربعة أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27 يونيو حتى 30 يونيو للمخابز التي ستعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقًا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل لهذه المخابز.
وأشارت إلى أن التوجيه الوزاري تضمن تعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا إلى الساعة الثانية صباحا على أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23 يونيو إلى 26 يونيو، مع إتاحة صرف يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30 يونيو الحالي طبقا لمبيعات آخر يوم عمل.
وأكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل أول يوليو المقبل بالنظام المعمول به حاليًا.
وشدد على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.
من جهة أخرى، وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2023، اعتبارًا من يوم 27 يونيو وحتى 30 يونيو على أن يتم استئناف العمل اعتبارًا من الأول من يوليو.