الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: منح المطاحن إجازة 4 أيام بمناسبة ‏عيد الأضحى لمن يرغب

وزير التموين
وزير التموين

أصدر وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ‏حيث منح المطاحن التموينية (قطاع عام – قطاع ‏خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدءاً ‏من 27 يونيو وحتى 30 يونيو الجاري، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها على أن تقوم المديرية ‏بإخطار شركة "سمارت".

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، أن التوجيه تضمن قيام مديري المديريات بالتنسيق والإخطار ‏بالمخابز التي ستعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، كما أكد ‏صرف حصة أربعة أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27 يونيو حتى 30 يونيو للمخابز التي ستعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية "سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقًا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل لهذه المخابز.‏

وأشارت إلى أن التوجيه الوزاري تضمن تعديل مواعيد إتاحة صرف ‏الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا إلى الساعة الثانية صباحا على ‏أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا ‏وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23 يونيو إلى 26 يونيو، مع إتاحة صرف ‏يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30 يونيو الحالي طبقا لمبيعات آخر ‏يوم عمل.

وأكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات ‏التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل أول يوليو المقبل بالنظام المعمول به حاليًا.‏

وشدد على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر ‏الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق ‏بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.‏

من جهة أخرى، وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023، اعتبارًا من يوم 27 يونيو وحتى 30 يونيو على أن يتم استئناف العمل ‏اعتبارًا من الأول من يوليو.

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