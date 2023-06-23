"الزراعة في أسبوع".. حملات على شوادر الأضاحي وخطة الوزارة في عيد الأضحى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الحصاد الأسبوعي" في نسخته 148، حول أهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اول محطة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو وكذلك محطة وادي الصعايدة بمركز إدفو، حيث رافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ،واللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات، كما تفقد أيضا عددا من المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية.

- الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار

وعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما اعلن انه تم خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023، الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضعف البنية الجسدية للأسود في حديقة حيوان الإسكندرية، مؤكدة ان جميع الحيوانات بصحة جيدة، كما شهد المتحف الزراعي بالدقي اقبالا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر.

كما أطلق مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراوية" برايد"، مبادرة لسيدات أصغر قرية في مصر هي قرية قارة ام الصغير جنوب شرق مدينة مرسي مطروح، حيث قدم مشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية لسيدات القرية.

- تكثيف الحملات على شوادر ومنافذ بيع الأضاحي



وكثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي للتأكد من سلامتها، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بيانا يوضح فيه علامات التأكد من سلامة الأضاحي واللحوم، كما استقبلت الإدارة المركزية للحجر الزراعي فريقا فنيا عمانيا للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية، حيث تم زيارة المشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا، بعنوان "طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته"، لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال استخلاص وإنتاج زيت الزيتون، كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية المحطات البحثية، المحطة البحثية بجنوب التحرير بمدينه بدر ومزرعة علي مبارك، فضلا عن مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

بينما عقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا بقيادات المركز وشباب الباحثين بالمركز، ونقل تحيات وزير الزراعة على المجهود الجاد الذي بذل خلال الفترة الماضية، ودعا الجميع إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء مع التأكيد على الدعم الكامل للوزير للدراسات والبحوث التطبيقية التي تنفذ على أرض الواقع.

كما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات البرنامج التدريبي للدورة التدريبية الأولى حول: "طرق وتقنيات تحليل العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية، كما شارك المعمل في البرنامج التدريبي "سياسات تعزيز القدرة التنافسية وتنمية الصادرات" والذي أعده معهد التخطيط العربي بالكويت، فضلا عن المشاركة في احتفالية "انتهاء الدورة الثانية لمجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كذلك اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والاجتماع الافتراضي الثاني مع الجانب التونسي لبحث أوجه التعاون في اعتماد معامل سلامة الغذاء التونسية، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7000 شهادة.

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