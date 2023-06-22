الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأعمال المستحبة فى العشر الأوائل من ذي الحجة

أضحية العيد
أضحية العيد

بدأ العد التنازلي لاستعدادات عيد الأضحى 2023، وشراء أضحية العيد، ويزداد التساؤل عن الأعمال المستحبة فى العشر الأوائل من ذي الحجة عبر محرك البحث الأشهر"جوجل".

ويفصلنا عن العيد 5 أيام، حيث أعلن المعهد القومي بالبحوث الفلكية، موعد عيد الأضحى المبارك فلكيًا، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

الأعمال المستحبة فى العشر الأوائل من ذي الحجة

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أفضل العبادات التي سيستحب فعلها بهذه الأيام المباركة، ومعرفة كل ما سوف يخص العشر الأوائل في شهر ذي الحجة.

أفضل العبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة

  • الصيام

يسن للمسلم صيام التسعة من ذي الحجة، لما قد ورد في حديث البخاري عن النبي “صلى الله عليه وسلم”: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ»، سيقصد أيام ال9 في ذي الحجة.

وسيقول البعض أن النبي “صلى الله عليه وسلم” لم يلتزم بصيام عدد الأيام التسعة من شهر ذي الحجة، ولكن يكون المتفق عليه بين العلماء أنه يكون من المستحب صيام معظمها أو صيام كلها.

  • الصدقة

وهي تعد من الأعمال الصالحة التي سيستحب فعلها والإكثار منها خلال هذه الأيام، وقال: 

  1. (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) [البقرة:254].
  2. وقال صلى الله عليه وسلم (ما نقصت صدقة من مال).
  • التكبير

ومما ذكره “عبد الله ابن عمر” رضي الله عنهما عن النبي “صلى الله عليه وسلم” قال: 

(ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

  • صيام يوم عرفة

ليس صيامه واجبا ولكنه سيُستَحَبُّ على وجه التأكيد لغير الحاج لكي يكون الجميع وقوفًا بباب الرحمة والمغفرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والبورصة

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

  • الأضحية

اليوم العاشر في ذي الحجة يكون هو أول أيام العيد، وسيعرف بيوم النحر، حيث ستبدأ فيه ذبح الأضاحي، وستستمر إلى عصر اليوم الثالث في أيام التشريق الثلاثة التي ستأتي عقب يوم النحر.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل العشر الاوائل من ذي الحجة الأعمال المستحبة ذي الحجة العشر الأوائل

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

تعدى عليها بحزام.. حبس متهم بقتل شقيقته في دار السلام

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

شراكة متعددة.. خبراء عن زيارة رئيس الوزراء الهندى القاهرة: استثمار بـ«اقتصادية القناة» وتبادل تجارى بالعملات المحلية

التحقيق مع "ديلر" لاتجاره فى الأقراص المخدرة بمنشأة القناطر

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من برنامج " تقدر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية