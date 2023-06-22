بدأ العد التنازلي لاستعدادات عيد الأضحى 2023، وشراء أضحية العيد، ويزداد التساؤل عن الأعمال المستحبة فى العشر الأوائل من ذي الحجة عبر محرك البحث الأشهر"جوجل".

ويفصلنا عن العيد 5 أيام، حيث أعلن المعهد القومي بالبحوث الفلكية، موعد عيد الأضحى المبارك فلكيًا، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

الأعمال المستحبة فى العشر الأوائل من ذي الحجة

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أفضل العبادات التي سيستحب فعلها بهذه الأيام المباركة، ومعرفة كل ما سوف يخص العشر الأوائل في شهر ذي الحجة.

أفضل العبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة

الصيام

يسن للمسلم صيام التسعة من ذي الحجة، لما قد ورد في حديث البخاري عن النبي “صلى الله عليه وسلم”: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ»، سيقصد أيام ال9 في ذي الحجة.

وسيقول البعض أن النبي “صلى الله عليه وسلم” لم يلتزم بصيام عدد الأيام التسعة من شهر ذي الحجة، ولكن يكون المتفق عليه بين العلماء أنه يكون من المستحب صيام معظمها أو صيام كلها.

الصدقة

وهي تعد من الأعمال الصالحة التي سيستحب فعلها والإكثار منها خلال هذه الأيام، وقال:

(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) [البقرة:254]. وقال صلى الله عليه وسلم (ما نقصت صدقة من مال).

التكبير

ومما ذكره “عبد الله ابن عمر” رضي الله عنهما عن النبي “صلى الله عليه وسلم” قال:

(ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

صيام يوم عرفة

ليس صيامه واجبا ولكنه سيُستَحَبُّ على وجه التأكيد لغير الحاج لكي يكون الجميع وقوفًا بباب الرحمة والمغفرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).

الأضحية

اليوم العاشر في ذي الحجة يكون هو أول أيام العيد، وسيعرف بيوم النحر، حيث ستبدأ فيه ذبح الأضاحي، وستستمر إلى عصر اليوم الثالث في أيام التشريق الثلاثة التي ستأتي عقب يوم النحر.