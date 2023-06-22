أيام قليلة تبدأ احتفالات العيد الكبير، وشراء الأضحية ويشغل بال الموظفين معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص عبر جوجل، وتتزايد معدلات البحث عن الإجازة عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال ذي الحجة، وأعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، هو وقفة عرفات، ويوم الأربعاء 28 يونيو 2023 هو أول يوم عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

وتقدم «الدستور» في هذه السطور للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكافة البنوك موعد وعدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك لعام 2023 من خلال التقرير التالي.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سوف يحصل جميع العاملون في القطاع الخاص وفي الجهاز الإداري للدولة على إجازات عيد الأضحى 2023 بدء من يوم 27 يونيو 2023، وحتى 1 يوليو 2023 وبأجر كامل، طبقا لقانون العمل المصري، ووفقا لقانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

يحصل جميع الموظفين في القطاع الحكومي على إجازات عيد الأضحى المبارك 2023، بدء من يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم 27 يونيو 2023، وسوف تستمر إلى يوم السبت 1 يوليو 2023، وسيكون من ضمنها إجازة 30 يونيو، لكي سيكون عدد أيام الإجازة لكافة موظفي والعاملين بالقطاع الحكومي لمدة 5 أيام كاملة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى لكافة موظفي البنوك من يوم 27 يونيو 2023 وحتى 2 يوليو 2023، وذلك طبقا لقانون العمل والخدمة المدنية، وسيتم استئناف العمل عقب هذا التاريخ.

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