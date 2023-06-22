وزير الإنتاج الحربى: إغلاق حديقة حيوان الجيزة "عام ونصف" بعد عيد الأضحى

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن حديقة حيوان الجيزة ستغلق بعد إجازة عيد الأضحى للبدء في عملية تطويرها، التي من المقرر أن تستمر لمدة عام ونصف.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحاته خلال لقائه الصحفيين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الوزارة تعمل باستراتيجية هدفها استغلال الموارد وحوكمة كل أنواع الهدر، حيث لدينا الإمكانات التكنولوجية والماكينات المتطورة والطاقات البشرية، ما يجعلنا نتطور بشكل كبير، ووضعت خريطة تحدد قيمة المنتجات التي تساوي إمكانات الوزارة، خاصة أن يكون لها جدوى اقتصادية من المنتج، مثل الأتوبيس الكهربائي، حيث إننا الآن نعمل على الأتوبيس الترددي لوزارة النقل.

وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص له أثر إيجابي في تطوير الصناعة، وقمنا بعمل إعادة تقييم للشراكات التي تمت مع شركات أخرى واستبعدنا البعض منها، بما يخدم مصلحة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بتحسين كوادرها مع إعادة ترتيب الموارد البشرية، ما يسهم في زيادة التمكين وخصوصا للشباب.

وبسؤال “الدستور” عن تعميق التصنيع المحلي، أكد وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تهتم بهذا الشأن وتسعى في هذا الاتجاه، كما تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة حتى نصل إلى نسبة ١٠٠٪ في بعض الصناعات.

وتابع الوزير: "هناك الكثير من الصناعات التي نستهدفها مثل جهاز إنتاج المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان وسيخرج المشروع خلال أشهر، كما نستهدف إنتاج سيارة صغيرة سنعلن عنها قريبا ويستخدمها قطاع كبير من الشعب، فضلا عن أنه ستكون هناك منتجات جديدة لدعم قطاع الصحة، وأنهم يقومون بتجريب مستشفى ميداني في مرحلته الأولى مثل الذي يعمل في شرم الشيخ، كما سيكون هناك خط إنتاج جديد لتدوير القمامة ونستهدف لتوطين هذه الصناعة بنسبة ١٠٠٪ بداية مرحلتها الثانية".

وعن معرض "إيدكس" المقبل، صرح الوزير: "ستكون هناك منتجات جديدة خلال المعرض المقبل".

وقال وزير الإنتاج الحربي: "عملنا إحصائية لمنافذ الإنتاج الحربي، واللي مش بيشتغل منها ومش بيطلع عائد مادي بنقفله لتوفير النفقات ونخلي ناس تعرض عندنا منتجاتها، المهم متكونش مثيلة لمنتجات الإنتاج الحربي، وغيرنا مواعيد الورديات بما يلائم المستهلكين، ففي الصيف تبدأ من ١ ظهرا حتى الساعة ٩ مساء".