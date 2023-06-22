عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والبورصة

ينتظر الملايين من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، منشور وزارة العمل لتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين في القطاع الخاص.

موعد عيد الأضحى المبارك

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عيد الأضحى المبارك، في حين تبدأ أيام العيد من الأربعاء 28 يونيو، وحتى السبت 1 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالدولة

كان قد أعلن مجلس الوزراء، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالدولة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء المقبل 27 يونية، وحتى الإثنين 3 يوليو، على أن يتم العودة للعمل يوم الثلاثاء 4 يوليو.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع الخاص

ومن المقرر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، إصدار منشور من وزارة العمل، بموعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازة عيد الأضحى للبورصة المصرية

كانت قد حددت البورصة المصرية، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27-06-2023، إلى يوم الإثنين الموافق 03-07-2023 إجازة رسمية، بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

على أن يستأنف العمل بالبورصة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 04-07-2023.

أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

ويتم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى على النحو التالي:

1- يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفة 2023.

2 - يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

3 - يوم الخميس 29 يونيو 2023 يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

4 - يوم الجمعة 30 يونيو 2023 يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

5 - يوم السبت 1 يوليو 2023 يوافق رابع أيام العيد ويعتبر إجازة عيد الأضحى 2023.

6 - يوم الأحد 2 يوليو 2023 إجازة رسمية بقرار مجلس الوزراء.

7 - يوم الإثنين 3 يوليو 2023 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.