الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع الخاص

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تتزايد معدلات البحث من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل عن عدد أيام الإجازة الممنوحة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع الخاص

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية منشورًا يوضح عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والعام وقد تساوى الاثنان في عدد أيام الإجازة الممنوحة وهى خمسة أيام كالتالي:

إجازة اليوم الأول للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى 2023
وهى توافق يوم عرفة الموافق الثلاثاء 27 يونيو الحالي 2023 وهو يوم وقفة عرفات للعام الهجرى 1444.

إجازة اليوم الثاني لعيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وهي توافق اليوم الأول لعيد الأضحى 2023 وهي تأتي يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

إجازة اليوم الثالث لعيد الاضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

وهي تأتي في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك 2023 وتوافق يوم الخميس 29 يونيو 2023.

إجازة اليوم الرابع  لعيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص:

وهي تأتي يوم الجمعة 30 يونيو الموافق اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

إجازة اليوم الخامس للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023

وتأتي السبت وهو اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك 2023 وهو اليوم الأخير من أيام الإجازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى 2023.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص تعرف عليها

إجازات أخرى فى شهر يونيو 2023

وهناك إجازة تمنح لجميع موظفى الدولة  قطاع عام وقطاع خاص وجميع التلاميذ بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وهى إجازة مدفوعة الأجر وسوف يتم منح يوم الأحد الموافق 1 يوليو إجازة رسميًا بدلًا من يوم السبت 30 يونيو لكونه يوم إجازة رسمية بمناسبة عيد الاضحى المبارك 2023 لذا حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فأنه سوف يتم ترحيل إجازة 30 يونيو لتكون الأحد الأول من يوليو 2023.

اجازة إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٣ إجازة ثورة 30 يونيو إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية

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