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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص تعرف عليها

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تزداد عمليات البحث في هذه الفترة عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص استعداداً لقدوم عيد الأضحى المبارك.

ويبحث الكثير من المواطنين والعمال والموظفين بمحافظات مصر عبر موقع “جوجل” والسوشيال ميديا عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص إستعداداً للعطلة لقضاء وقت ممتع مع الاهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث تبدأ من الثلاثاء 28 يونيو 2023 وهو يوم عرفة وحتى الإثنين 3 يوليو 2023. 

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وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، وفي السطر التالية نسهل عليكم التفاصيل التي يتم البحث عنها بكثرة يومياً.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

ويهتم المواطنين من كل مكان بمحافظات مصر لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص للحصول على الإجازات للإستمتاع بها وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

1 - يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفة 2023.

2 - يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

3 - يوم الخميس 29 يونيو 2023 يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

4 - يوم الجمعة 30 يونيو 2023 يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

5 - يوم السبت 1 يوليو 2023 يوافق رابع أيام العيد ويعتبر إجازة عيد الأضحى 2023.

6 - يوم الأحد 2 يوليو 2023 إجازة رسمية بقرار مجلس الوزراء.

7 - يوم الإثنين 3 يوليو 2023 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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