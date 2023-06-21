قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.. "بيت الروبي" أول المطروحين

انطلقت في الساعات القليلة الماضية منافسات موسم عيد الأضحى المبارك، وهو الذي يشترك فيه أربعة أعمال مختلفة لكبار النجوم، بدأها فيلم “بيت الروبي” للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، حيث تم طرح العمل مساء أمس الثلاثاء، بعرض خاص أقيم بسينما مول مصر.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

ويتنافس خلال هذا الموسم أفلام أغلبها كوميديا وبها جرعات من الأكشن، حيث انطلق فيلم“ بيت الروبي”، وهو العمل الذي يتناول قصصا من السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا بشكلها السلبي والإيجابي.

بيت الروبي

في "بيت الروبي"، يجسد كريم عبد العزيز شخصية "إنفلونسر"، وشقيقه الأصغر "كريم محمود عبد العزيز" صاحب مركز تجميل، ومعهما النجمة نور اللبنانية، التي تظهر في دور طبيبة، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي حول زوجين يعانيان من أزمة عدم الإنجاب.

تاج

ويشارك النجم تامر حسني بفيلمه الجديد“ تاج”، وهو العمل الذي ينتمي لأفلام السوبرهيرو، حيث أدخل حسني بفيلمه الجديد السينما المصرية في عالم جديد ينتمي لأعمال الخيال العلمي والفانتازيا، في العمل الذي أصبح ضمن الأعمال المرتقبة بموسم عيد الأضحى المبارك، بفيلم يتناول قصة حياة شخص "خارق" وهو ما يحمل اسم "أفلام السوبرهيرو"، والتي تلقى نجاح كبير في هوليوود بأفلام شركة مارفل الشهيرة، حيث يحاول حسني وضع أسس جديدة لشكل الأفلام المصرية يبدأها بـ"تاج"، وهي الشخصية التي يقدمها حسني خلال العمل.

البعبع

وانضم النجم أمير كرارة للموسم بفيلم“ البعبع”، وهو عمل كوميدي تدور أحداثه في إطار أكشن حيث ترافق كرارة النجمة ياسمين صبري بأحداث العمل المنتظر طرحه خلال أيام قليلة.

ويضم فيلم البعبع بجانب أمير كرارة وياسمين صبري مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من أبرزهم؛ باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور وعباس أبو الحسن.

مستر إكس

تستقبل دور السينمائي المصري فيلم“ مستر إكس ”في عيد الأضحى المقبل ويأتي العمل من بطولة الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، ومحمد أنور ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، ومحمود حافظ ونجوم آخرين، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي ورومانسي.