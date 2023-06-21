أفلام عيد الأضحى.. طرح «بيت الروبي» بدور العرض للجمهور

طرحت شركة "سينرجي فيلمز" قبل قليل، فيلم "بيت الروبي" في دور العرض السينمائي، للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك، مع عدد آخر من النجوم، حيث يعود الفنان كريم عبدالعزيز، بفيلم كوميدي مختلف وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

وطُرِح الفيلم في كل دور العرض حاليًا بعد أن أُقيم عرضًا خاصًا مساء أمس، في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم وصنّاعه وعدد من أصدقاء النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية "انفلونسر" شهير، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز، شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".