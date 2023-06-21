يبحث عدد كبير من المواطنين عن قرارات مجلس رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك وكذلك إجازة 30 يونيو، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفترة الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بمناسبة عيد الأضحى، بالتزامن مع استطلاع دار الإفتاء الأحد الماضي بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

تم تحديد الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات بمناسبة عيد الأضحى 2023 المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، وفقا للمواعيد المقررة، والتى من المقرر أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية وذلك ووفقا للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويستفيد من الإجازة العاملين في المصالح الحكومية والوزارات، وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، على أن تستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، على النحو التالي:-

إجازة الوقفة: يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

إجازة أول يوم العيد: يوم الأربعاء 28 يونيو.

إجازة ثاني يوم العيد: الخميس 29 يونيو.

رابع أيام إجازة العيد: الجمعة 30 يونيو.

خامس أيام الإجازة: السبت 1 يوليو.

سادس يوم إجازة: الأحد 2 يوليو.

سابع أيام الإجازة: الإثنين 3 يوليو 2023.

وحول قرار وزير القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص، من المنتظر صدور القرار خلال الساعات المقبلة، لتحديد عدد أيام الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.