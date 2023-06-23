الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023 وأجمل بوستات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يكثر التساؤل عن رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2023 وأجمل بوستات عبر جوجل، وما يبحث عنه جميع المسلمون خلال هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة لتبادل التهاني والمباركات مع الآخرين، وإبراز اهتمامهم بالمعايدات قبل موعد عيد الأضحى لعام 2023، وهو يكون من الأمور الطيبة المستحبة في هذه الأيام المباركة.

 

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رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2023 وأجمل بوستات

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أفضل وأجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 قبل قدوم العيد.

ويكثر البحث حول تهنئة عيد الأضحى 2023 في هذه الفترة، وخاصة يكون من قبل الموظفين والعاملين من أجل تهنئة مديريهم وزملائهم باقتراب موعد العيد الكبير، حيث أن أعلنت مصر والسعودية أن يكون يوم الأربعاء 28 يونيو هو اليوم الأول في أيام عيد الأضحى 2023.

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أفضل رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2023 وأجمل بوستات

  • “كل عام وأنتم بخير عساكم من عواده”.
  • "عيد أضحى سعيد وكل عام وأنتم بخير".
  • “اسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال” “وكل عام وأنتم بخير”.
  • “إلى الأستاذ الفاضل” (الاسم) "كل عام وأنت بخير" "عيد أضحى سعيد".
  • “أهنئكم باقتراب العيد الكبير” “سائلا المولى لكم الخير”.
  • “بعد التحية والتقدير"، "اهنئكم بالعيد الكبير"، "تقبل الله منا ومنكم الخير".
  • “كل عام وعيدكم سعيد" "تقبل الله أضحيتكم وزاد الله خيراتكم”.
  • “زميلي الفاضل (الاسم) كما يجمعنا العمل”، “تجمعنا المودة”، “وليس هناك أفضل من العيد لأقدم تمنياتي لك بالسعادة” “وتقبل صالح الأعمال”.

 

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2023

  • "كل عيد وأنتم إلى المزيد"، “من نجاح إلى فلاح”، “جعل الله إجازتكم مباركة”.
  • “مع اقتراب عيد الأضحى” “أرسل دعواتي الخالصة لكم بكل خير” “وأن يجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم”.
  • "كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة"، “وعساكم من عواده وعسى افراحكم تدوم بصحبة أحبابكم”.
  • “أطيب التهاني لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك” “أعاده الله علينا وعليكم بالخير” "وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".
  • “أتقدم بخالص التهاني والتبريك لشخصكم الكريم” “بمناسبة عيد الأضحى السعيد” “أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات”.
  • "أدام الله عليكم الأعياد دهورًا"،" وألبسكم من تقواه نورًا"، “عيدكم مبارك”.
  • “عيد أَضحى مبارك لَنا جميعا" “عسى أَن يرزقنا فيه سعادة لم نتوقعها” "وراحة نتمناها”.
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