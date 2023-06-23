قبل عيد الأضحى .. إقبال جماهيرى على مبادرة "كلنا واحد" بالمحافظات

شهدت المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" إقبالًا جماهيريًا كثيفًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد تخفيضات كبيرة في كل السلع المعروضة، تيسيرًا على المواطنين ومحاربة الغلاء في إطار دور المشاركة المجتمعية التي تقوم بها وزارة الداخلية.

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق حتى الآن مع 54 مركزًا تجاريًا و124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس بإجمالي 1456 محلًا وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

وتواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.