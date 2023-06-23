30 يونيو وعيد الأضحى 2023.. إجازات القطاع الخاص والحكومي في مصر

يبحث موظفو القطاع الخاص والقطاع العام عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى ٢٠٢٣ وإجازة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ والإجازات الرسمية للعام ٢٠٢٣.

ويضم شهر يونيو ويوليو العديد من الإجازات الرسمية للعام ٢٠٢٣، أبرزها إجازة عيد الأضحى ٢٠٢٣ وإجازة ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى عدد من الإجازات الرسمية والإجازات الأسبوعية للموظفين العاملين في القطاعين الخاص والعام.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

وفقا لما اعلن عنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تبدأ اجازة عيد الاضحى 2023 من يوم وقفة عرفة الموافق الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، حيث تعتبر اجازة العيد الكبير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

اجازة 30 يونيو 2023

وجاءت اجازة 30 يونيو 2023 هذا العام لموظفي القطاع الخاص والعام ضمن ايام اجازة العيد الكبير 2023 في مصر ولذلك اصدر مجلس الوزراء قرارا باعطاء اجازة عيد الاضحى 2023 في مصر على مدار 7 ايام متتالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

اجازة عيد الاضحى 2023 للقطاع الخاص

من جانبها أعلنت وزارة العمل في بيان لها، عن أن إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص ، و اجازة ثورة 30 يونيو تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة

اجازة ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

وجاءت اجازة ثورة 30 يونيو 2023 للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لبيان وزارة العمل، يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو .