عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص يشغل قطاع كبير من المواطنين ممن يعملون في الشركات والمؤسسات الخاصة، ويبحثون بشكل مستمر عبر محركات البحث عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص قبل أيام قليلة من اقتراب عطلة العيد، واليكم التفاصيل حول عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص والحكومي.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وحسبما أعلن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص تنضم إليها إجازه ثورة 30 يونيو بأن تكون بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، وتستمر حتى الأول من شهر يوليو أي لمدة 5 أيام كاملة، وكذلك عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي تكون الإجازة هكذا نفس الأيام.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

ويحل علينا عيد الاضحى المبارك الأربعاء المقبل الموافق 28 من شهر يونيو الجاري أي تبقى عليه 4 أيام ويصلى المسلمون العيد صباح يوم الأربعاء حسب التوقيت المحدد لكل محافظة وهو على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة القاهرة يكون الساعة: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية يكون الساعة: 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الجيزة فيكون الساعة: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة بورسعيد يكون الساعة: 5:42 صباحًا.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وتبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة ويتم التكبير قبل صلاة العيد في المساجد والساحات، وتستمر عقب كل صلاة من الصلوات الخمس حتى عصر ثالث يوم التشريق، وتكون التكبيرات بالصيغة التالية:

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

وهناك الصيغة المشهورة والتي يستخدمها الكثير من المصريين وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون"، ويتابع المصلين: "اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".