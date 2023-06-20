موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

زاد البحث عن موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 مع الاعلان عن موعد عيد الأضحى بشكل رسمي ويكون أول أيام العيد هو الأربعاء 28 يونيو 2023 ورغبة الكثيرين في معرفة هل يكون صرف المعاشات قبل عيد الأضحى مثل مرتبات العاملين في الدولة أم تكون في موعدها الرسمي.

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023

في هذا التقرير نوضح لكم موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وتفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

مع تحديد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة من الثلاثاء 28 يونيو 2023 وحتى الاثنين 3 يوليو 2023 تسائل أصحاب المعاشات عن امكانية تبكير صرف معاشات يوليو نظرًا أن المعاشات يكون موعد صرفها كل شهر هو اليوم الأول من الشهر ولكن في تستمر اجازة العيد حتى اليوم الثالث من شهر يوليو وبالتالي وجود احتمال بتأخير صرف المعاشات.

حتى الآن لم تعلن هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي أخبار جديدة فيما يتعلق بصرف المعاشات بحيث يتم تبكيرها قبل العيد أم تكون في موعدها المحدد في اليوم الأول من يوليو.

صرف معاشات يوليو 2023 بالزيادة الجديدة

مع العلم أن معاشات يوليو تُصرف بالزيادة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي وتم صرفها منذ أبريل وكانت نسبتها 15% لأكثر من 11 مليون مواطن مستحق للمعاش.

من يحصل على مبلغ 1300 جنيه يصبح بعد الزيادة 1495 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 2300 جنيه يصبح بعد الزيادة 2645 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 3500 جنيه يصبح بعد الزيادة 4025 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 4300 جنيه يصبح بعد الزيادة 4945 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 5300 جنيه يصبح بعد الزيادة 6095 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 6500 جنيه يصبح بعد الزيادة 7475 جنيها.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إجازة عيد الأضحى لتبدأ من الثلاثاء 28 يونيو 2023 وتستمر حتى الاثنين 3 يوليو وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

مع العلم أنه تستمر أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.