ميعاد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. شرائح الصرف

قبل عيد الأضحى يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيها عن ميعاد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقا للزيادة التي تم صرفها في شهر أبريل الماضي كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية.

ميعاد صرف معاشات شهر يوليو 2023

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن ميعاد صرف معاشات شهر يوليو 2023 يوم السبت الموافق 1 يوليو والذي يصادف رابع أيام عيد الأضحى المبارك 1444/2023 دون أى تبكير في عملية الصرف وفقا للزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15 % للمعاشات في إطار الحماية الاجتماعية.

ويتم تحويل أموال المعاشات لمنافذ الصرف المعتمدة رسميا خلال إجازة العيد ويمكن الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك amt وفقا للشرائح المالية للمعاشات، وذلك لتفادي الزحام أمام منافذ الصرف من قبل أصحاب المعاشات أو مستحقيها من ذويهم في كافة محافظات الجمهورية.

شرائح صرف معاشات يوليو 2023

يتم صرف معاشات يوليو 2023 وفقا للشرائح المالية المقسمة على 3 مراحل وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية وهي كما يلي :-

تم تخصيص يومي السبت والأحد 1 و 2 يوليو 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1300 جنيه.

تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 يوليو 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1300 جنيه والأقل من 2300 جنيه.

تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 7 و 8 يوليو 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2300 جنيه.

وذلك من خلال المنافذ المعتمدة وهي ( ماكينات الصرف الآلي للبنوك، البريد، المحافظ الإلكترونية، منافذ شركة فوري).

جدول زيادة معاشات يوليو 2023

تتم زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد 2023 - 2024 حيث تقدر الزيادة بـ 15 % ولكن تم تبكير الصرف بالفعل في شهر أبريل الماضي وهي كما يلي :-

أصبحت معاشات المتقاضين 1300 جنيه بعد الزيادة 1495 جنيه.

أصبحت معاشات المتقاضين 2300 جنيه بعد الزيادة 2645 جنيه.

أصبحت معاشات المتقاضين 3500 جنيه بعد الزيادة 4025 جنيه.

أصبحت معاشات المتقاضين 4300 جنيه بعد الزيادة 4945 جنيه.

أصبحت معاشات المتقاضين 5300 جنيه بعد الزيادة 6095 جنيه.

أصبحت معاشات المتقاضين 6500 جنيه بعد الزيادة 7475 جنيه.