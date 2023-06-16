استعلم عن معاش يوليو2023.. هل تم تبكير صرف المعاشات قبل عيد الأضحى؟

يبدأ شهر ذي الحجة بعد أيام قليلة، وينتظر المسلمون عيد الأضحى المبارك ويهتم أصحاب المعاشات بمعرفة مواعيد الصرف، للاستعداد لتلك المناسبة بشراء المستلزمات واللحوم لتلك المناسبة المباركة، وفي الساعات الأخيرة يتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يوليو وهل تبكيرها بسبب العيد أم لا؟.

معاشات شهر يوليو 2023

وفي السطور التالية، يستعرض«الدستور» موعد صرف معاشات يوليو 2023، وقيمة المعاش وهل تم تطبيق زيادة على المستفيدين أم لا؟

زيادة المعاشات 2023

يذكر أن آخر زيادة في المعاشات جاءت في شهر أبريل 2023 الماضي، بقرار من الرئيس السيسي الذي قضى بتبكير تطبيق زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنسبة 15% في المعاشات.

ولذلك تعد الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا في شهر أبريل الماضي، وذلك حسبما ذكر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، في تصريحات تليفزيونية سابقة.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

وحتى الآن، لم يتم تأكيد موعد صرف المعاشات، حيث يتم الصرف أول يوليو 2023، وتم تحديد المستحقات التي تدفع لصالح صناديق معاشات يوليو في الموازنة الجديدة لعام 2023/2024، والتي تتضمن تخصيص 202 مليار جنيه، كمساهمات لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي يبلغ 6%، يهدف إلى ضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاههم.

معاشات شهر يوليو 2023

يكون موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 في موعدها المعتاد أم قبل عيد الأضحى ، فحتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادتها أو تبكير موعدها، وجاء موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 المعتاد عليه بدءًا من يوم 1 يوليو المقبل.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

جاء جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023 -بحسب الموعد المعتاد شهريًا- كالآتي:

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023 مع عيد الأضحى

أيام صرف معاشات شهر يوليو 2023

يوم السبت 1-7-2023

أول أيام صرف معاشات شهر يوليو 2023

يوم الأحد 2-7-2023

ثاني أيام صرف معاشات شهر يوليو 2023

يوم الإثنين 3-7-2023

ثالث أيام صرف معاشات شهر يوليو 2023

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الذي يتخطى عددهم الـ 11 مليون مواطن قبل عيد الأضحى الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، وكل ما يتعلق بـ المعاشات بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وللرابط (اضــغــط هنــــــــــــا).