يبدأ السبت.. جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

تتزايد عمليات البحث عبر محركات البحث عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، ويهتم أصحاب المعاشات والمواطنين مع نهاية كل شهر عن جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

وتبدأ عمليات صرف معاشات شهر يوليو 2023، صباح يوم السبت الموافق الاول من يوليو عبر مكاتب البريد المصري.



موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

وفي هذه السطور، يرصد “الدستور” كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023.

ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات لنحو 11 مليون مواطن شهريًا بقيمة 155 مليار جنيه شهريًا.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023

واتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يوليو بعد يوم السبت الاول من يوليو ولمدة 10 ايام في جميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

صرف المعاشات قبل عيد الاضحى 2023

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالاتي..

الفئة الاولي لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي السبت والأحد 1 و 2 يوليو.

الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و 4 يوليو.

الفئة الثالثة لاصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه الي 3000 خلال يومي الاربعاء والخميس 5 و 6 يوليو.

الفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة الف جنيه خلال يومي السبت والاحد 8 و 9 يوليو علي أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الإثنين والثلاثاء 10 و 11 يوليو.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيه.

صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيه.

صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيه.

صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيه.

صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر يوليو 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الالي للبنوك.

• مكاتب الهيئة القومية للبريد.

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

• منافذ فوري.